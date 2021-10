Internado para tratar de complicações da Covid-19, o prefeito de Buritis, no Noroeste de Minas, Keny Soares Rodrigues (PDT), apresentou priora no quadro de saúde. O político está sendo tratado desde segunda-feira (4) em um hospital particular em Brasília (DF).

De acordo com o último boletim médico, divulgado pela administração municipal, o quadro do chefe do Executivo se agravou com a queda nos níveis de oxigenação e comprometimento pulmonar. Por volta de 1h30 desta quinta-feira (7), ele foi intubado pelos médicos para garantir a respiração.

Keny Soares foi reeleito em 2020, com 7.204 votos válidos. Ele está no comando da cidade pela quarta vez.

Ainda de acordo com a prefeitura, o mandatário recebeu as duas doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19.

Coronavírus em Buritis

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Buritis tem 2.749 casos confirmados do novo coronavírus desde o começo da pandemia. Até o momento, 48 pessoas morreram na cidade.

O Painel Vacinômetro, também de responsabilidade da SES, indica que 16.027 moradores receberam a primeira dose da vacina. Desses, 7.086 tomaram a segunda dose e 483 receberam o imunizante em dose única.

Ainda conforme o indicador, 76,54% da população acima dos 12 anos já recebeu a primeira parte da imunização em Buritis. A cobertura com a segunda dose, por sua vez, é de 36,15%.

