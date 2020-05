O prefeito de Vargem Alegre, Neudmar Ferreira Campos (PDT), está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Márcio Cunha após ser diagnosticado com o novo coronavírus. O estado de saúde do chefe do executivo municipal, que tem 61 anos, é considerado bom.

Vargem Alegre, que fica na região do Vale do Rio Doce, tem pouco mais de seis mil habitantes e registra seis casos confirmados da Covid-19. Médico e filho do prefeito, Eliezer Ferreira Machado divulgou um vídeo em que esclareceu a situação do pai. Segundo ele, Neudmar está acordado, mas respira com ajuda de oxigênio. "Está com quadro de saúde com evolução satisfatória".

No vídeo, o médico pede que toda a população siga as orientações da Secretaria de Saúde e destaca que as medidas de isolamento social para conter a pandemia são necessárias. "A vida é em primeiro lugar. Então, proteja os seus familiares e proteja quem vocês amam, porque não é fácil", disse Eliezer.

Leia mais:

Site detalha como será ensino a distância em Minas; aulas voltam nesta segunda-feira

Segunda cidade mineira com mais mortes por Covid-19, Juiz de Fora inicia processo de flexibilização

Teste do vice-presidente Hamilton Mourão para Covid-19 dá negativo