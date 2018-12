O prefeito de Contagem Alex de Freitas afirmou que aguarda para esta sexta-feira (28) ou no mais tardar segunda (31), uma autorização do governo federal para financiamento de obras do metrô no município da região Metropolitana de Belo Horizonte. A expectativa é de conseguir um financiamento de R$ 180 milhões para construção da estação Novo Eldorado.

Conforme o chefe do Executivo, o Ministério das Cidades abriu “uma inscrição exclusiva para atender Contagem, chamada ‘Avançar cidades sobre trilhos’”. Em parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a Metrominas, a prefeitura apresentou a proposta que esperam ser aceita em breve.

Com a demanda liberada, e o processo de licitação conduzido no primeiro semestre, a expectativa para início das obras é fim de 2019. “Consideramos um significativo avanço, estamos felizes, mas tem outros passos. Começa a tramitação de papelada com Caixa Econômica Federal, o próprio Ministério das Cidades e com o novo governo”, finaliza Alex de Freitas.

O Ministério das Cidades foi procurado para se posicionar sobre as expectativas da prefeitura de Contagem, mas ainda não respondeu às demandas.

