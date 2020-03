A Prefeitura de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, decretou, nesta quinta-feira (26), que empresas de diversos setores, que estavam com atividades interrompidas como medida de controle ao coronavírus e quiserem podem voltar a funcionar. Para tanto, o prefeito Marcos Vinícius da Silva Bizarro (PSDB) pediu que elas adotem medidas de prevenção e propagação da Covid-19, como o funcionamento restrito a metade da sua capacidade de lotação por horário.

Com o documento, podem reabrir as portas empresas do comércio, de prestação de serviço, de construção, além de indústrias, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, academias e estabelecimentos de atividades religiosas. A reabertura passa a valer já nesta quinta-feira na cidade, localizada a 197 quilômetros da capital.

Para embasar sua decisão, Bizarro (que fez uma transmissão ao vivo no Facebook da prefeitura) considerou que, mesmo em momento de crise, "há a necessidade de resguardar a sobrevivência da economia local, bem como a proteção dos postos de trabalho". Além disso, o prefeito informou que medidas adotadas pelo Governo de São Paulo e seus municípios têm "se mostrado muito mais protetivas que as comparadas com as adotadas pelo Governador do Estado de Minas Gerais".

O retorno às atividades, segundo o decreto, está condicionado à adoção de medidas de prevenção e propagação da doença por parte das empresas que optarem pela reabertura. Entre as medidas descritas no documento, estão o revezamento de colaboradores, uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), funcionamento restrito a 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade de lotação por horário e higienização periódica de todos os seus equipamentos. Veja todas aqui.

Por fim, a empresa que reabrir as portas deverá assinar um termo de responsabilização que, segundo a prefeitura, estará disponível no site da prefeitura. "O termo deverá ser afixado em local de ampla visibilidade dentro do estabelecimento", explica o decreto. A reportagem solicitou o termo, mas ainda não teve retorno.

