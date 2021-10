O prefeito de Paracatu, no Noroeste de Minas, Igor Santos (DEM), e outros três membros do Executivo rasparam a cabeça como pagamento de uma promessa feita caso a meta de arrecadação para projetos sociais no município fosse cumprida. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais do prefeito.

O leilão AgroUnidas foi aberto em 9 de outubro com o objetivo de arrecadar R$ 25 mil para a cidade. A primeira edição do processo aconteceu em duas etapas, sendo a primeira com lotes incluindo animais, obras de artes e roupas. Na segunda parte do certame, foram incluídos gados de corte de pecuaristas da região.

"Durante o evento, fizeram um leilão para arrecadar dinheiro para projetos sociais, dentre eles os uniformes do CEM, que será o nosso Centro de Especialidades Médicas. Para arrecadarem essa quantia, eu, o @dr.gabrielferrao, o @viniciusbiulchi_ e o @leonardocostao93 tivemos leiloada a nossa raspagem de cabelo…", publicou o prefeito Igor Santos.

No ato, o chefe do Executivo foi acompanhado do vice-prefeito, Gabriel Ferrão, o secretário municipal de Saúde, Vinícius Biulchi, e o titular da pasta de Agropecuária, Leonardo Pereira.

O leilão AgroUnidas foi iniciativa de um grupo de mulheres que atua no agronegócio na região. Além do arremate dos lotes, o evento ainda contou com uma palestra sobre "A mulher no campo no século 21", e visou a financiar exames de diagnóstico do câncer de mama.

Outra finalidade da verba é a aquisição de uniformes do Centro de Especialidades Médicas de Paracatu.

