Os blocos de rua que desejam participar do Carnaval de Belo Horizonte em 2020 têm até o dia 21 para se inscrevem junto à Belotur pelo site Eventos da Prefeitura. O procedimento garante o planejamento para os desfiles com as demandas de desvio de trânsito, limpeza, instalação de banheiros químicos e segurança para os desfiles. Em 2019, cerca de 500 blocos participaram da festa oficial.

A Belotur criou um guia com dicas para auxiliar os organizadores a colocarem o bloco na rua. O guia contém muitas informações sobre normas, etapas de cadastramento, edital de auxílio financeiro, entre outras. Quem não fizer a inscrição não poderá contar com banheiros químicos, planejamento para fechamento de vias e limpeza.

O período oficial do Carnaval no ano que vem será entre os dias 8 de fevereiro e 1º de março. Para 2020, há algumas novidades, como o limite de seis horas para os desfiles (levando em consideração o tempo de concentração, desfile e início da dispersão) e o bloqueio de tipos de vias (áreas com risco de alagamento, áreas destinadas à programação oficial da Prefeitura de Belo Horizonte, áreas hospitalares e seus acessos, rota protocolar de ambulância, áreas de segurança militar, interior de túneis, pontes, passarelas, viadutos e rota dos Foliônibus, por exemplo).

A inscrição permite o cadastro de até dois trajetos por bloco de rua, inserindo informações como data, horário, local de concentração, trajeto e dispersão - tudo com o auxílio de um mapa. Quem ainda tiver dúvidas pode entrar em contato com a Diretoria de Eventos da Belotur pelo telefone 3277-9702.

