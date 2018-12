A prefeitura de BH abriu inscrições para realização de eventos noturnos, em 2019, no parque municipal Américo Renné Giannetti. Produtores de eventos, companhias teatrais e de dança, e grupos diversos que tenham interesse em propor projetos para o espaço têm até 7 de janeiro para se candidatar. Serão disponibilizadas três vagas para eventos cujo encerramento ocorra após as 20h, sendo uma no primeiro e duas no segundo semestre.

As orientações estão no documento oficial que pode ser consultado no site da PBH. O parque, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), localiza-se na região central da cidade, próximo à área hospitalar.

Por ser bem preservado, e devido a um Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público Federal, só é posssível a realização de seis eventos noturnos por ano no espaço. Por isso, serão três da iniciativa pública e outros três abertos no edital.