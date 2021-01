A Prefeitura de Belo Horizonte abrirá segunda chamada para os pais e/ou responsáveis de crianças de 0 a 5 anos e do ensino fundamental que desejam uma vaga e perderam o prazo para realizar as matrículas. A matrícula se encerrou nessa segunda-feira (4).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os interessados devem ficar atentos: a segunda chamada será entre os dias 18 e 21 deste mês. Já no dia 22 de janeiro, será reaberto o sobrecadastro geral para quem também perdeu as datas.

Os processos estarão disponíveis no site da prefeitura.

Educação infantil

Neste ano, conforme a prefeitura, todas as crianças cadastradas de 3 anos foram atendidas na educação infantil. Para o próximo ano, a gestão municipal informou que mais uma idade terá atendimento garantido.

"A Secretaria Municipal de Educação ampliou o compromisso de atender todas as crianças de 2 anos com as próximas chamadas que acontecerão a partir de 18 de janeiro e a cada mês ao longo de 2021, até que todos os estudantes de 2 a 5 anos sejam contemplados", declarou.

Ainda segundo a prefeitura, a renovação de matrícula para alunos que já fazem parte da Rede Municipal de Ensino será automática em 2020.

"Todos terão suas vagas renovadas automaticamente, e no próximo ano será realizado um censo para verificar se houve alteração no número de alunos da rede", informou.