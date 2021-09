Bares e restaurantes, inclusive aqueles no interior de galerias de lojas, centros de comércio, shopping centers e clubes de serviço, de lazer, sociais e esportivos, poderão funcionar todos os dias, em Belo Horizonte, das 5h às 1h a partir deste sábado (11).

A retirada no local segue a mesma faixa de horário. Atualmente, esses estabelecimentos podem ficar com as portas abertas das 11h às 1h. Não há restrição de horário para a entrega em domicílio.

O anúncio foi feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (10) e o decreto será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) neste sábado, juntamente com portaria que ajusta os protocolos para o funcionamento do setor.

Segundo a PBH, a autorização levou em conta os indicadores que monitoram a pandemia e que, atualmente, estão em nível verde, de controle. Além de uma avaliação sobre o impacto das últimas medidas de flexibilização.

A quantidade de pessoas por mesa também foi ampliada de seis para até oito pessoas. As mesas precisam ter, no mínimo, 1 metro e 40 centímetros de comprimento. O distanciamento mínimo entre as mesas passa de dois metros para um metro.

O comércio de alimentos em veículo automotor e em veículo de tração humana, como carrinhos de pipoca e cachorro-quente, também terá seu horário ampliado e poderá funcionar, diariamente, das 5h às 23h. O horário atual é das 11h às 21h.

Outra novidade é a liberação para eventos de corrida licenciados, mas, segundo o Executivo municipal, o protocolo será publicado nos próximos dias, mas uma das exigências será que todos os participantes e trabalhadores apresentem teste negativo para Covid-19.

