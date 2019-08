A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou nesta semana intervenções estruturais para melhorias no parque Juscelino Kubitschek, localizado no bairro Sion, na região Centro-Sul da capital mineira. A previsão de conclusão dos trabalhos no espaço, também conhecido como Praça JK, é de 30 dias e as restrições de uso do parque durante as obras se resumirão a uma breve interdição da quadra e pequenos desvios na pista de caminhada nas áreas próximas das intervenções.

A quadra de futebol de areia será reformada e a altura dos alambrados de proteção serão aumentados. Também serão feitas intervenções para aumento da permeabilidade, que envolvem a remoção e reforma de pisos, com foco especial nas áreas onde estão localizadas as raízes de árvores de maior porte.

O parque foi implantado em 1995, ocupando uma área de aproximadamente 28 mil metros quadrados. Como opções de lazer, oferece quadra de futebol, equipamentos de ginástica, equipamentos de alongamento para a terceira idade, pista de caminhada, áreas de convivência com bancos e mesas, brinquedos e um espaço para a realização de atividades culturais e esportivas.