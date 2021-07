A Prefeitura de Belo Horizonte está com 144 vagas de estágio, sendo 35 para estudantes do ensino médio e 109 para quem cursa o ensino superior. Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Administração Pública, Gestão Pública e em RH são os cursos de graduação mais demandados.

A bolsa para nível médio é R$ 420 por quatro horas diárias e para nível superior é R$ 614 pelo mesmo período; R$ 833,35 (5 horas) e R$ 1 mil (6 horas). O estudante também tem recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio-transporte.

Os interessados em participar dos processos seletivos devem se inscrever no Banco de Estágios 2021, disponível no site da prefeitura. A convocação para entrevistas acontece por ordem de inscrição e perfil da demanda.

Os selecionados atuarão em um dos órgãos públicos municipais da administração direta.

Processo de seleção

As inscrições no Banco de Estágios 2021 podem ser feitas ao longo do ano por estudantes a partir de 16 anos do ensino fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA), níveis Médio, Técnico ou Superior, de qualquer área ou período. O cadastro só será efetivado após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição na Prefeitura, que é enviado para o endereço de e-mail informado pelo candidato.

Os interessados devem morar preferencialmente na capital e ser frequentes em instituições de ensino. O programa de estágio tem validade de dois anos.

*Com Rosiane Cunha e Deborah Almeida