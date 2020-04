Os moradores de Belo Horizonte devem ficar atentos a mensagens falsas sobre as cestas básicas que estão sendo distribuídas à população mais vulnerável e às famílias de estudantes da rede municipal de ensino. A prefeitura alerta que os únicos canais de acesso são aqueles disponibilizados no portal e não há outras formas de distribuição.

A prefeitura reitera que não há distribuição das cestas em nenhum equipamento público, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). As pessoas cadastradas podem pegar suas cestas em lugares e horários determinados, mediante apresentação de documentos de identificação e número de voucher gerado a partir da consulta ao site.

As informações sobre as cestas para as famílias dos estudantes podem ser obtidas no portal da Prefeitura, enquanto as pessoas em situação de vulnerabilidade social devem acessar este link.

Segundo a prefeitura, neste mês abril, foram entregues 200 mil cestas básicas em Belo Horizonte. A distribuição é uma forma de mitigar os problemas causados pela pandemia de Covid-19. Desde o dia 20 de março, há restrições ao funcionamento do comércio na capital mineira.