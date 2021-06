A Prefeitura de Belo Horizonte marcou uma coletiva de imprensa para a tarde desta quinta-feira (1º) e a expectativa é que sejam anunciadas novas medidas de flexibilização do setor de eventos na capital mineira.

Participam da reunião os secretários de Saúde, Jackson Machado, de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, e de Política Urbana, Maria Caldas, além do presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte da (Belotur), Gilberto Castro.

Com o cancelamentos de shows desde o início da pandemia, em março do ano passado, os trabalhadores reclamam da falta de respostas e alternativas sobre a volta das atividades. Eles já se reuniram com integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que se comprometeram a desenvolver protocolos semelhantes aos da educação, com volta gradual e segura.

Leia Mais:

Prefeitura de BH já estuda data para retorno das aulas presenciais do ensino médio

Eventos poderão ser retomados em breve, afirma secretário de Saúde de BH

Festival gravado em Inhotim joga foco sobre cena local da música