A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta quarta-feira (8), a ampliação de ações voltadas para a população de rua da capital.

Mais de R$ 30 milhões serão destinados para políticas de acolhimento. Serão priorizados, de acordo com o Executivo, hotéis e instalações adequadas para a execução dos serviços, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania.

Já o trabalho de gestão do espaço público será coordenado pela pasta de Política Urbana, em parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) e Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, com ampliação das equipes de abordagem na área central e rigor no cumprimento das regras do uso dos espaços públicos, com o apoio da Polícia Militar, caso seja necessário.

Segundo a PBH, a cidade tem cerca de 4,7 mil pessoas em situação de rua.

