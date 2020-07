A prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, autorizou a abertura do comércio essencial aos domingos. A determinação começa a valer a partir deste final de semana para supermercados, padarias, açougues, peixarias e estabelecimentos que comercializem ração animal. Já esses serviços instalados dentro de shoppings permanecem suspensos.

Segundo o prefeito Vittorio Medioli, a decisão foi tomada para tentar diminuir a aglomeração de pessoas. “Nós vamos aprimorando as decisões, e o importante é sempre melhorar as escolhas, ouvindo a todos. Sobre a movimentação nesses locais, volto a reforçar a importância de somente um membro da família ir a esses estabelecimentos, evitando aglomeração, já que estamos no pior cenário da pandemia. Quem vai vencer esta pandemia somos todos nós. É importante que cada pessoa tome atitudes que são fundamentais”, destacou.

Ainda de acordo com o pefeito, o município já implantou várias medidas de enfrentamento ao coronavírus. “Nossa cidade possui uma boa estrutura para atendimento de saúde. Além disso, a pedido do Governo do Estado, vamos dar suporte a outros 84 município da macrorregião central, que se encontram em uma grave crise de saúde”.

Nesta sexta-feira (10), conforme a Secretaria Municipal de Saúde , a taxa de ocupação do Hospital de Campanha (Cecovid 2) é 26%, com 115 leitos clínicos ocupados, sendo que todos os 30 pacientes internados são de Betim. Já os leitos destinados à terapia intensiva, que contam com 5 leitos no Hospital de Campanha e 80 no Centro de Cuidados Intensivos (Cecovid 4), no centro-materno infantil, estão com uma taxa de 87% de ocupação, sendo que 42 dos pacientes são da cidade.

Até o momento, Betim tem 1.452 casos confirmados da Covid-19 e 47 mortes pela doença.