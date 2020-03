A Prefeitura de Betim anunciou que está contratando de forma emergencial profissionais da saúde para trabalharem no hospital da Unimed da cidade, para reforçar o quadro de funcionários duarante a pandemia de coronavírus.

As vagas abertas são para o cargo de técnico de enfermagem, para trabalhar no pronto atendimento, na unidade de internação, no CTI adulto e no semi intensivo. (Confira abaixo a descrição e os requisitos para as vagas).

De acordo com a prefeitura, o cadastro será realizado online, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas.

Os interessados devem preencher o formulário disponível no site https://forms.gle/uKmy1EAXqymy8mCj6.

A Prefeitura de Betim orienta que os postulantes se atentem aos requisitos da vaga, já que só serão convocados para entrevistas os candidatos que comprovarem a experiência, ainda que seja como estagiário.

O candidato ou candidata que for aprovado na pré-seleção receberá por meio eletrônico a carta de encaminhamento para realizar a entrevista inicial, que será por Skype ou Hangouts. No hospital só entrarão candidatos que apresentarem a carta da Superintendência do Trabalho, Emprego e Renda (Seter) e passarem na entrevista inicial.

Informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas no telefone 3531.1268

A Prefeitura de Betim e a Unimed ainda não informaram o número de vagas e o salário para as vagas oferecidas. Caso esses dados sejam repassados, a reportagem será atualizada.

Confira as vagas disponibilizadas:

■ TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PRONTO ATENDIMENTO EXPERIÊNCIA: 06 meses, carteira, contrato ou estágio SEXO: indiferente ESCOLARIDADE: Formação Técnica em Enfermagem com registro no Conselho MORADOR DE BETIM ou regiões próximas HORÁRIO DE TRABALHO: ter disponibilidade - ferista 12x36 dia/noite

■ TÉCNICO DE ENFERMAGEM - UNIDADE DE INTERNAÇÃO EXPERIÊNCIA: 06 meses, carteira, contrato ou estágio SEXO: indiferente ESCOLARIDADE: Formação Técnica em Enfermagem com registro no Conselho MORADOR DE BETIM ou regiões próximas HORÁRIO DE TRABALHO: ter disponibilidade - ferista 12x36 dia/noite

■ TÉCNICO DE ENFERMAGEM - CTI ADULTO EXPERIÊNCIA: 06 meses, carteira, contrato ou estágio SEXO: indiferente ESCOLARIDADE: Formação Técnica em Enfermagem com registro no Conselho MORADOR DE BETIM ou regiões próximas HORÁRIO DE TRABALHO: ter disponibilidade - ferista 12x36 dia/noite

■ TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMI INTENSIVO EXPERIÊNCIA: 06 meses, carteira, contrato ou estágio SEXO: indiferente ESCOLARIDADE: Formação Técnica em Enfermagem com registro no Conselho MORADOR DE BETIM ou regiões próximas HORÁRIO DE TRABALHO: ter disponibilidade - ferista 12x36 dia/noite

Covid-19 em Betim

Na tarde desta segunda-feira (30), a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) atualizou os números relacionados à pandemia da covid-19 em Betim.

De acordo com o órgão, foram notificados 639 casos suspeitos de COVID-19 em moradores de Betim.

Desses, 64 casos foram descartados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, pois tiveram resultados negativos para o novo vírus. E cinco casos foram confirmados por exames laboratoriais.

Confira o comunicado divulgado pela SES-MG:

"De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, até esta segunda-feira, 30, foram notificados 639 casos suspeitos de COVID-19 em moradores de Betim. Desses, 64 casos foram descartados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, pois tiveram resultados negativos para o novo vírus. E cinco casos foram confirmados por exames laboratoriais. Os dois primeiros casos confirmados, considerados importados, são de um casal (homem, 35 anos, e mulher, 26 anos) que retornou de viagem da Europa no dia 16 de março. Eles foram atendidos em um hospital particular em Belo Horizonte e estão em isolamento domiciliar. O terceiro caso é de um homem de 27 anos, com relato de viagem à cidade do Rio de Janeiro. Ele foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e está em isolamento domiciliar, sendo acompanhado pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD). O quarto caso é de um homem de 29 anos, com relato de viagem à cidade do Rio de Janeiro. Ele foi atendido em um hospital particular em Belo Horizonte e está em isolamento domiciliar. O quinto paciente com confirmação para a Covid-19 é do sexo masculino, tem 43 anos de idade e realizou o exame em laboratório particular.

Casos de COVID-19 em moradores de Betim: • Notificados: 639 • Em investigação: 570 • Confirmados: 5 • Descartados: 64

Atenção, os dados acima são parciais e estão atualizados até 30 de março de 2020, sujeitos à revisão e à alteração. Esclarecemos que pode haver diferença entre os números apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) e pela Secretaria Municipal de Saúde de Betim, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento dos dados".

