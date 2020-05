A Prefeitura de Betim confirmou, na manhã deste sábado (23), dois óbitos por Covid-19, ambos do sexo masculino, elevando para seis o número de mortes pelo vírus na cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Minas Gerais, já são 217 óbitos, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), também neste sábado.

Em Betim, um dos mortos, apesar de mais jovem, estava no grupo de risco. Ele tinha 44 anos, era portador de doença pulmonar crônica grave, e era acompanhando pela Atenção Primária em Saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis, no dia 11 de maio, e transferido para o Hospital de Campanha (Cecovid2) no dia 12. O paciente foi a óbito na madrugada dessa sexta-feira (22).

Outro paciente, de 63 anos, era portador de cardiopatia e tabagista. Ele foi atendido na UPA Teresópolis no dia 17 de maio e transferido para o Centro de Cuidados Intensivos (Cecovid2), no Centro Materno-infantil, no dia 19. O paciente também foi a óbito na madrugada de sexta.

A Secretaria Municipal de Saúde está acompanhando os casos e realizando em contato com os familiares para apoio e orientação.

Até a manhã deste sábado, os dados sobre coronavírus em Betim são os seguintes:

Notificados de Síndrome Gripal: 4.251

Descartados: 1.015

Confirmados: 73

Recuperados: 29

Em acompanhamento: 36

Internados no SUS residentes em Betim: 2

Óbitos: 6