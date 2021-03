No primeiro fim de semana com medidas restritivas da Onda Roxa, imposta pelo programa Minas Consciente, 13 estabelecimentos comerciais foram interditados em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Uma força-tarefa de fiscalização da prefeitura do município foi realizada de sexta-feira (19) a domingo (21).

A operação, visando garantir o cumprimento das novas medidas de combate à Covid-19, foi feita em 16 bairros. De acordo com o Executivo, os estabelecimentos interditados descumpriram regras como horário permitido de funcionamento, venda de bebidas alcoólicas – e consumo no local –, permanência de clientes sem máscara e, ainda, falta de alvará de funcionamento.

As interdições, que ocorreram nas regiões Imbiruçu, Norte, Citrolândia, Teresópolis, Centro e Alterosas, foram resultado do grande número de denúncias recebidas pelos agentes municipais, por meio dos canais digitais disponibilizados pela prefeitura.

Festas clandestinas

Além dos estabelecimentos interditados, duas festas clandestinas que ocorriam nos bairros Taquaril e PTB foram encerradas durante operação integrada com a Polícia Militar (PM). As denúncias foram feitas por moradores, que relataram som alto e aglomerações.

Neste domingo (21), as equipes de fiscalização da prefeitura também estiveram na orla da represa Vargem das Flores. No local, 60 pessoas foram encontradas com roupas de banho e consumindo bebidas alcoólicas e alimentos. Todas foram orientadas a não permanecerem no local por também promoverem aglomerações.

Onda Roxa

Em Betim está proibida a venda de bebidas alcoólicas geladas e o consumo em locais públicos. Desde a última quarta-feira (17), não há atendimento presencial ao público na prefeitura, apenas por telefone. Cultos religiosos também estão suspensos e as academias não podem funcionar. O município não aderiu ao toque de recolher imposto pelo decreto estadual.

