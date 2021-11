A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realiza durante todo o mês de novembro diversas ações de promoção e prevenção a saúde para a população masculina, principal alvo do Novembro Azul.

A campanha mundial do Novembro Azul tem o objetivo de conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem e o combate ao câncer de próstata. Por isso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Betim, em parceria com a Organização Regional de Combate ao Câncer, vão oferecer 200 exames de Antígeno Prostático Específico. Para fazer o procedimento basta é preciso agendar com antecedência.

O projeto também irá realizar ações educativas sobre câncer de próstata e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Além disso também serão feitas testagem rápida para sífilis, HIV e hepatites B/C, consultas médicas e de enfermagem, solicitação de exames quando indicado, dentre outras.

