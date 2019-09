A Prefeitura de Belo Horizonte precisou descartar 975 doses de 15 tipos de vacinas nesta terça-feira (24) após um criminoso ter furtado a fiação elétrica do Centro de Saúde Dom Orione, na Pampulha, no fim de semana. A falta de energia elétrica e, portanto, de refrigeração, é um risco ao uso dos medicamentos.

De acordo com Elisane Santos Rodrigues, diretora regional de Saúde Pampulha, da Secretaria Municipal de Saúde, o descarte ocorreu em caráter excepcional, já que a análise pericial não foi capaz de confirmar, com segurança, a data em que a rede elétrica foi desligada e, portanto, quanto tempo as vacinas ficaram sem refrigeração.

"O corte de energia pode ter ocorrido na sexta à noite, no sábado ou no domingo. O posto funciona de segunda a sexta-feira. Por segurança do usuário, descartamos nesse caso em específico", explicou.

Nesta terça-feira (24), o centro de saúde funciona a partir de uma ligação provisória de energia elétrica. O fornecimento será reestabelecido gradualmente. Apesar disso, segundo a gestora, o atendimento no posto ocorre praticamente com normalidade. A exceção é a vacinação. "Se for vacina, a gente verifica o cartão e se o cidadão realmente necessitar da imunização, nós encaminhamos para a unidade mais próxima", contou.

O caso

De acordo com a Polícia Militar, um homem ainda não identificado cortou as cercas elétricas laterais do posto, pulou o muro e entrou no posto de saúde. O criminoso furtou os fios da rede e também uma câmera que registrava imagens no local.

Uma enfermeira do centro de saúde relatou aos militares que assim que chegaram ao local, nessa segunda-feira (23), os funcionários acionaram o setor de imunizações da prefeitura para que as condições dos medicamentos fossem periciadas.

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi encerrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil.