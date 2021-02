A Prefeitura de Belo Horizonte vai abrir vagas em fevereiro para a contratação de 162 estagiários de nível médio e para cursos de graduação nas áreas de Gestão Pública, Gestão em Recursos Humanos, Biblioteconomia e Arquivologia. Os selecionados atuarão em um dos órgãos públicos municipais da administração direta.

A bolsa para nível médio é R$ 420 (4 horas diárias) e, para nível superior, é R$ 614 (4 horas diárias), R$ 833,35 (5 horas) e R$ 1 mil (6 horas), além de auxílio-transporte. Estudantes que fizeram o cadastro em 2020 e desejam participar do Banco de Estágios 2021 devem se inscrever novamente.

Serão encaminhados para os processos seletivos os estudantes que se inscreveram no Banco de Estágios 2021, conforme ordem de inscrição e perfil da demanda.

Os estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aqueles com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratados, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso. Além disso, em cumprimento à legislação, 10% do total de vagas atualmente disponíveis são reservadas para esse público.

A oferta de vagas dependerá da necessidade da administração municipal ao longo do ano. O programa de estágio tem validade de dois anos. Em 2020 foram admitidos 987 estagiários, sendo 295 de nível médio e 692 de nível superior.