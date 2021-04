A Prefeitura de Belo Horizonte está com inscrições abertas para a contratação de 276 estagiários em abril. São 175 vagas para estudantes de nível médio e 101 para nível superior. Entre os cursos mais demandados estão Recursos Humanos, Biblioteconomia e Arquivologia, bem como Ciências da Computação e áreas afins. O cadastro deve ser feito aqui.

De acordo com a PBH, a bolsa para nível médio é R$ 420 (4 horas diárias). Já para nível superior há bolsas de R$ 614 (4 horas diárias), R$ 833,35 (5 horas) e R$ 1 mil (6 horas). Outros benefícios são o recesso de 30 dias a cada ano estagiado e o auxílio-transporte. Os selecionados atuarão em um dos órgãos públicos municipais da administração direta.

Vagas durante todo o ano



As inscrições no Banco de Estágios 2021 podem ser feitas ao longo do ano por estudantes a partir de 16 anos do ensino fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA), níveis Médio, Técnico ou Superior, de qualquer área ou período.

De acordo com a gestão municipal, o cadastro só será efetivado após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição na prefeitura, que é enviado para o endereço de e-mail informado pelo candidato.

Os interessados devem morar preferencialmente em Belo Horizonte e estar frequentes em suas instituições de ensino. A oferta de vagas dependerá da necessidade da administração municipal ao longo do ano.

"Estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aqueles com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratados, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso. Além disso, em cumprimento à legislação, 10% do total de vagas atualmente disponíveis são reservadas para esse público", informou a administração, em nota.

Histórico

O programa de estágio tem validade de dois anos. Em 2020 foram admitidos 987 estagiários, sendo 295 de nível médio e 692 de nível superior.

Até o momento, 15.693 pessoas fizeram o seu cadastro – válido até 31 de dezembro deste ano. Entre janeiro e março deste ano, a prefeitura contratou 314 estudantes. A prefeitura relembra que estudantes que fizeram o cadastro em 2020 e desejam participar do Banco de Estágios 2021 devem se inscrever novamente.

Leia mais:

Queda nos índices da Covid em BH não reduz preocupação de infectologista: 'não é momento de reabrir'

Romeu Zema empossa Fernando Passalio como novo secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas

Ministro Marcelo Queiroga faz apelo para que vacinados não deixem de tomar segunda dose