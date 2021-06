A castração gratuita de cães e gatos em Belo Horizonte já pode ser solicitada. A agenda foi aberta na segunda-feira (28), no portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Em decorrência da Covid-19, as marcações serão feitas exclusivamente pelo site.

Quando a esterilização for agendada, o tutor receberá um e-mail confirmando dia, horário e local da cirurgia. Por isso, é recomendado fazer a solicitação com um endereço eletrônico de uso constante, para não correr o risco de perder a marcação. Na ocasião, é necessário levar um documento de identidade, CPF e comprovante de endereço recente. O serviço é destinado apenas aos moradores de BH.

Para passar pelo procedimento, os cães e gatos devem ter no mínimo quatro meses e no máximo oito anos. Animais fora da idade, obesos, no cio, gestantes ou com qualquer outro risco não podem passar pela cirurgia. Cachorros braquicefálicos (do “focinho achatado”) como pug, bulldog e shitzu também não estão aptos para o serviço.

Após o agendamento, o procedimento ocorre entre um e três meses. Todos animais passam por uma avaliação com um médico veterinário para garantir que estão saudáveis.

Em caso de cancelamento, o prazo é de 48 horas antes da data marcada. Cada tutor pode agendar a castração para até 10 animais. Caso esse limite precise ser ultrapassado, é necessário enviar um e-mail (geean@pbh.gov.br) explicando a situação.

Para mais informações, acesse o portal da PBH.

Também é possível agendar pelo telefone de cada Centro de Esterilização. Confira os contatos por região:

Centro de Esterilização de Cães e Gatos - Barreiro: (31)3246-2044

Centro de Esterilização de Cães e Gatos - Leste: (31)3277-9052

Centro de Esterilização de Cães e Gatos - Noroeste: (31)3277-8448

Centro de Esterilização de Cães e Gatos - Norte: (31) 3277-7411/ (31)3277-7413

Centro de Esterilização de Cães e Gatos - Oeste: (31)3277-7576



