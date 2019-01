A Prefeitura de Belo Horizonte abriu inscrições para o banco de estágios 2019. Só neste mês serão ofertadas 200 vagas, sendo 180 para estudantes do ensino médio, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (EJA), e 20 para estudantes de nível superior. O cadastro permite acesso aos processos seletivos realizados ao longo do ano, conforme necessidade da administração municipal.

A carga horária de trabalho é de 4 horas para nível médio e 4, 5 ou 6 horas para curso superior. Os interessados devem ter, pelo menos, 16 anos e, preferencialmente, residir em BH. A candidatura pode ser feita de janeiro a dezembro de 2019 pela internet.

Em 2018 mais de mil estudantes foram contratados pela PBH. Os contratos têm validade de até dois anos e o valor da bolsa varia conforme o nível e carga horária. Para nível médio é R$420 e para nível superior é R$614 para 4 horas; R$ 833,35 para 5 horas; e R$1.000 para 6 horas. Outros benefícios são o recesso de 30 dias e o auxílio-transporte.

De acordo com a administração municipal, os principais cursos demandados são administração, direito, engenharias, serviço social, psicologia, arquitetura, biblioteconomia, arquivologia e comunicação.

"As convocações para as entrevistas são feitas conforme ordem de inscrição e disponibilidade de vagas, mas os estudantes que moram em Belo Horizonte e que participam de algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aquelas pessoas com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratadas, asseguramos sua participação no estágio até a conclusão do curso", informou a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Fernanda Neves

Quem se inscreveu em 2018 mas não foi convocado deve refazer o cadastro e manter os dados atualizados. Mais informações ppodem ser obtidas pelo e-mail gevif.estagio@pbh.gov.br.