A partir da próxima quarta-feira (7) idosos com 65 anos completos até 30 de abril já poderão ser vacinados contra o novo coronavírus em Belo Horizonte. Os trabalhadores da saúde acima de 50 anos - cadastrados no portal da prefeitura até 1º de abril – também receberão a primeira dose do imunizante.

Para os idosos, a vacinação será realizada entre 7h30 e 16h30 nos centros de saúde da capital e postos fixos. Já o horário de funcionamento dos pontos drive-thru é das 8h às 16h30, (confira os endereços). É preciso levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que apenas uma pessoa acompanhe quem será vacinado, para evitar aglomerações.

Confira as datas:

- 65 anos: quarta e quinta-feira, 7 e 8 de abril;

- Trabalhadores da saúde acima de 50 anos (cadastrados no site da prefeitura até 1º de abril às 23h59): quarta-feira, 7 de abril

Acamados

Pessoas com mobilidade reduzida ou acamados podem fazer o cadastro para receber a vacina em casa.



Trabalhadores da saúde

O trabalhador da saúde cadastrado deve cumprir os seguintes requisitos:

- ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte;

- ter preenchido o cadastro para a vacinação de trabalhadores da saúde, de forma válida, até 23h59 de 1º de abril;

- ter completado 50 anos ou mais até 30 de abril;

- não ter recebido vacina contra a Covid-19;

- não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 30 dias;

- não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

A aplicação das doses nos trabalhadores da saúde será feita em pontos exclusivos. Caso o trabalhador cadastrado não consiga comparecer aos postos na quarta, deverá procurar um dos locais disponíveis, levando todos os documentos necessários entre 7h30 e 16h30. Veja os endereços:

- Unidade de Referência Secundária (URS) Sagrada Família: rua Joaquim Felício, 101 - Sagrada Família;

- Posto drive-thru Sala Minas Gerais: rua Tenente Brito Melo, 1.090 - Barro Preto (somente no dia 7);

- Posto drive-thru Corpo de Bombeiros (Regional Centro-Sul): rua Piauí, 1.815 - Funcionários;

- Posto drive-thru Minas Shopping (Doca 3): avenida Cristiano Machado, 4.000 - União;

- Centro de Especialidades Médicas IPSEMG: rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia.

Documentação:

Documento de identificação com foto;

Registro no conselho profissional (para profissionais de saúde);

Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de: Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou Contrato de trabalho; ou Relatório do CNES; ou Declaração de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2020 – ano-calendário 2019, ou 2021 – ano-calendário 2020, com a identificação da ocupação principal declarada; ou Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde (conforme modelo).

Leia Mais:

Brasil tem 28.645 novos casos e 1.319 mortes por Covid em 24 horas

Betim perde 120 doses de vacina contra Covid-19 por problemas no refrigerador