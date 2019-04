A cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos (ITBI) de 10.832 imóveis de Belo Horizonte será adequada pela prefeitura a partir desta quinta-feira (11). A ação atende a uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, a prefeitura efetuará a cobrança complementar do ITBI, correspondente ao ajuste de alíquota, de 2,5% para 3,0%, para todos os lançamentos do tributo efetuados no período de 1ª de maio de 2014 a 30 de abril de 2015 e ainda não quitados pelos contribuintes.

"São devedores os 10.832 imóveis que tiveram lançamentos de ITBI realizados entre 1º de maio de 2014 e 30 de abril de 2015 e quitados com alíquota de 2,5%, amparados por liminar do TJMG, que foi posteriormente cassada. Do total de lançamentos, 895 serão notificados no Domicílio Eletrônico dos Contribuintes e Responsáveis Tributários do Município de Belo Horizonte, o Decort-BH. Os demais contribuintes serão notificados mediante o envio de carta registrada com aviso de recebimento", explicou Érvio de Almeida, diretor de Lançamentos e Desonerações Tributárias da prefeitura.

Segundo a prefeitura, os contribuintes terão 30 dias, a contar do recebimento da notificação do lançamento, para efetuar o pagamento do tributo. O contribuinte poderá requerer a certidão de quitação de ITBI no portal da prefeitura após o terceiro dia útil, a contar do pagamento da guia.



"Também é de 30 dias, contados a partir do recebimento da notificação, o prazo para o contribuinte apresentar a reclamação administrativa contra o lançamento do ITBI, com o preenchimento do formulário disponível no site", afirmou o diretor.