Cerca de 50 engenheiros da Prefeitura de Belo Horizonte trabalham, desde o fim de semana, na vistoria e avaliação de riscos em imóveis que foram, de alguma forma, atingidos pelas fortes chuvas que caíram entre quinta-feira (23) e sábado (25). A estimativa é que eles realizem 570 vistorias.

Eles devem verificar áreas sob risco de escorregamentos ou deslizamentos, desabamento de edificações e alagamentos, entre outras situações. Se houver riscos, o imóvel é interditado e, por segurança, a família deve deixar o local. A prefeitura disponibiliza vagas pousadas para os desabrigados e quatro refeições diárias são garantidas.

Desde quinta-feira, 13 pessoas morreram em Belo Horizonte em ocorrências decorrentes do grande volume de chuvas. Todas elas foram soterradas em deslizamentos de terra ocorridos na Vila Bernadete, no Barreiro, no Jardim Alvorada, na região Noroeste.

Houve uma redução no volume de chuvas, mas os riscos de desabamentos e deslizamentos de terra permanecem em toda a cidade, porque o solo ainda está muito encharcado. Trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base de um barranco ou inclinação de poste ou árvores podem indicar risco para um imóvel.

Caso algum dos sinais sejam observados, a população deve solicitar uma vistoria da Defesa Civil de Belo Horizonte pelo número 199. O prefeito Alexandre Kalil recomenda que as famílias deixem suas casas quando virem trincas nas paredes ou outros sinais de que possa haver um desmoronamento.

