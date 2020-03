A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, na noite desta segunda-feira (2), que entrou na Justiça contra a greve dos professores da rede municipal de educação. De acordo com o executivo, a paralisação dos docentes é "ilegal, abusiva e quebra acordo assinado em novembro de 2019 pelos representantes do próprio sindicato e do governo".

A categoria iniciou a greve na última quinta-feira (27) e, em assembleia realizada nesta segunda, decidiu manter o movimento. Dentre as reivindicações do movimento, estão o pagamento do piso salarial nacional, que foi reajustado em 12,84% no início de 2020, e também a quitação de parcelas do reajuste salarial de 3,78%, que conforme negociação na paralisação de 2019, deveria ser pago a partir do início deste ano, mas que ainda não está sendo praticado.

Ilegal

Em nota, a PBH afirma que o Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Rede Pública (Sind-Rede/BH) concordou e encerrou as negociações para aumentos em 2019 e 2020, com reajuste de 7,2% em duas parcelas, pagas em janeiro e dezembro de 2020, além do ganho de dois níveis na carreira do Professor da Educação Infantil.

"Ressaltando o compromisso com a responsabilidade fiscal, destacamos que não há qualquer margem para novas concessões além das já negociadas e acordadas. A prefeitura cumpriu a sua parte do acordo e o projeto de lei com a correção inflacionária de 2019 e 2020 já foi votado em 1º turno na Câmara Municipal", destacou.

Por isso, o executivo ajuizou uma ação civil pública com pedido liminar para suspensão imediata da greve.

Piso

Em janeiro deste ano, o Ministério da Educação reajustou o piso nacional dos professores em 12,84%, passando de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24. O que os grevistas pleiteiam, portanto, é que, além de cumprir o acordo que foi firmado em 2019, a prefeitura acrescente aos salários o reajuste determinado pelo MEC.

Em Belo Horizonte, a jornada dos professores é de 40 horas semanais, abaixo do padrão nacional. A prefeitura diz que paga acima do piso nacional para os servidores que entram na carreira de professores municipais, em valores proporcionais à jornada da cidade. São R$ 3.501,95 (21,3% acima do piso) para professor de educação infantil e R$ 4.256,64 (47,5% acima do piso) para professor municipal, diz o governo.

Contudo, o Sind-Rede/BH afirma que os professores em nível 1 e 2 da carreira, de salários mais baixos, não têm o vencimento garantido no padrão do restante dos servidores. "O primeiro nível está abaixo do valor do piso nacional, mesmo considerando a proporcionalidade de trabalho para 22h30", comentou Vanessa Portugal, da diretoria do Sind-Rede/BH.

A PBH admite que há 500 servidores, incluindo aposentados e pensionistas que se enquadram nos níveis 1 e 2 de carreira e receberem menos que o piso, mas diz que eles terão aumento. "Diante desse cenário, foi encaminhado projeto de lei à Câmara de Belo Horizonte para que haja essa alteração. Assim, a PBH pagará a diferença entre R$ 2,91 e R$ 80,08 para esses servidores" , informou, em nota.

Já sobre o aumento de 3,78% que deveria estar sendo pago desde o início deste ano, a administração municipal diz que pagará todos os valores de forma retroativa, assim que o projeto de lei sobre o aumento for aprovado em segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O texto já foi aprovado em primeiro turno pelos vereadores e está na segunda tramitação.

