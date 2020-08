A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou, nessa sexta-feira (7), a fiscalização de centros comerciais, galerias e shoppings da cidade. Esses estabelecimentos reabriram as portas na quinta-feira, conforme a liberação para funcionamento via fase 1 da flexibilização municipal.

De acordo com a Subsecretaria de Fiscalização, os fiscais avaliam as dependências dos comércios, verificando portarias de acesso, estacionamentos, corredores e áreas comuns, como praças de alimentação, sanitários e elevadores. Um balanço das ações será divulgado na segunda-feira (10) pela administração municipal.

Em primeiro momento, os responsáveis pelos estabelecimentos são orientados. Em caso de recorrência na inadequação, os agentes podem interditar o espaço. Por fim, em caso de descumprimento da interdição, o negócio pode ser multado em R$ 17.614,57.

Entre as regras sanitárias exigidas, é necessário, por exemplo, que as praças de alimentação trabalhem apenas com a entrega e a disponibilização de retirada no local de alimentos prontos e embalados, com controle de acesso de entrada e saída de pessoas, medição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. Veja todas as regras abaixo.

Além disso, as escadas rolantes, elevadores e sanitários devem ter materiais de higienização.

Fiscalização educativa

Na quinta-feira (6), servidores da Prefeitura de BH compareceram a 190 centros comerciais, galerias e shoppings da capital para realizar uma fiscalização educativa para conscientização sobre o cumprimento das regras e dos protocolos sanitários.

De acordo com a Subsecretaria de Fiscalização, nessa ação, 100% das praças de alimentação dos shoppings estavam em conformidade com os protocolos sanitários. Apenas os estacionamentos apresentaram pequenas pendências e foram orientados – mas 90% estava cumprindo as regras.

Ainda conforme a prefeitura, nas galerias e centros de comércios, a fiscalização comprovou conformidade em 100% dos sanitários. No quesito elevadores e escadas rolantes, controle de acesso de entrada e saída das pessoas, disponibilização de álcool em gel e medição de temperatura, havia conformidade em 90%.

Os locais que apresentaram irregularidades foram orientados e novamente vistoriados na sexta-feira (7).

Itens verificados na fiscalização