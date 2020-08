A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que já deu início à segunda etapa das obras de prevenção às enchentes na avenida Vilarinho e na rua Doutor Álvaro Camargos, na região de Venda Nova.

De acordo com a PBH, nessa fase será implantada a estrutura hidráulica de captação dos escoamentos superficiais (caixa de captação) no emboque do Ribeirão Isidoro, localizado na avenida Vilarinho com rua Doutor Álvaro Camargos e Maçom Ribeiro.

Ainda segundo a prefeitura, a obra está orçada em R$ 10,5 milhões e será supervisionada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), com previsão de término para o final de 2021.

A obra

Segundo a PBH, essa estrutura de captação em forma de caixa que vai ser implantada tem o objetivo de receber o volume excedente de escoamento superficial proveniente da insuficiência das redes de drenagem do entorno. A caixa vai drenar o excesso de água sobre as vias durante os eventos chuvosos mais recorrentes, reduzindo o risco de elevação da lâmina d’água na região e o tempo de permanência da água sobre a pista.

explica que é preciso desafogar o sistema de microdrenagem em caso de chuvas leves na região.

“Essa caixa de captação funcionará com uma espécie de ralo e vai drenar essa água mais rápido, fazendo com que o tempo que a água fica retida na pista seja menor. O grande ganho é que no caso de inundações de grande magnitude, a água que fica estacionada sobre a pista, durante um longo período, será drenada mais rapidamente possibilitando que a Prefeitura atue nas possíveis reparações com mais agilidade, menor impacto e menos transtornos para os moradores da região”, completou o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho.

A primeira etapa das obras de prevenção de enchentes em Venda Nova teve início no ano passado, com o tratamento de fundo de vale e contenção de cheias da bacia do Córrego do Nado, atuando nos córregos Marimbondo (Bairro Santa Mônica) e Lareira (Bairro São João Batista). Estão sendo feitas redes de drenagem, redes interceptoras de esgoto, obras de urbanização e construção de duas bacias.