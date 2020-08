As vigas do canal do ribeirão Arrudas, na avenida dos Andradas, danificadas pelas chuvas do início do ano, na altura do bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul da cidade, vão ser substituídas.

De acordo com a PBH, serão instaladas nove vigas novas de concreto armado, substituindo as antigas. Elas têm a função de escorar as paredes do canal do Arrudas, dando estabilidade à estrutura e às vias laterais.

Nesta primeira etapa, as vigas estão sendo fabricadas sob medida para o canal. Cada uma tem cerca de 21 metros de extensão e pesa aproximadamente 30 toneladas. Na fase seguinte da obra, prevista ainda para este mês, as vigas antigas serão retiradas e as novas instaladas.



Interdição no trânsito



Durante os trabalhos no local, previstos para acontecer durante um fim de semana, a pista da avenida dos Andradas no trecho entre a alameda Ezequiel Dias e avenida Francisco Sales será liberada apenas para trânsito local.

Ainda segundo a prefeitura, os trabalhos estão sob a responsabilidade da Sudecap e contam com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, com recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional.

As vigas antigas foram danificadas durante as fortes chuvas que atingiram a cidade no início do ano. Desde então, o local está sendo monitorado pela prefeitura e não apresentou nenhuma alteração na contenção do córrego, que segue estável.

Para a realização desta obra, foi necessária a elaboração de projeto estrutural, além de todo o trâmite legal para a liberação de verba pelo governo federal.

“Esta foi uma contratação direta, situação prevista na Lei de Licitações, a 8.666/93, o que permitiu maior velocidade de contratação. Ainda assim, fizemos uma divulgação pública convocando todas as empresas interessadas a participar do processo. Ao todo sete apresentaram propostas, sendo escolhida a de menor preço e que atendia a todos os requisitos técnicos e legais, muito similar ao que ocorre em um processo licitatório comum”, explicou o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho.