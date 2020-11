A Prefeitura de Belo Horizonte interditou, na madrugada desse sábado (7), um bar, no bairro Prado, região Oeste da capital, que descumpriu os decretos municipais que visam o combate à Covid-19 no município. Conforme a PBH, um baile funk com cerca de 200 pessoas foi realizado no local.

Segundo informou a prefeitura por meio de nota, o estabelecimento já havia sido notificado anteriormente por não acatar a legislação vigente. Se a interdição não for cumprida, a multa é de R$ 17.614,57. Ninguém foi preso.

Outras interdições

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, entre os dias 19 de março e 1º de novembro, os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental realizaram 64.290 abordagens educativas em estabelecimentos comerciais.

Outras 4.665 vistorias fiscais foram feitas em locais que descumpriram os decretos da Covid-19 em BH. Do total, 116 estabelecimentos foram fechados por insistirem em manter o funcionamento em desacordo com as normas da PBH. Ainda assim, 16 multas foram aplicadas por desobedecerem a interdição.