A distribuição de cestas básicas e kits de higiene para famílias de estudantes e em vulnerabilidade social e econômica vai continuar em maio, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28).

Para a consulta, a partir da próxima segunda (3), as famílias devem acessar o site, informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula, no caso de estudantes, ou pelo cadastro, no caso dos demais públicos. A retirada dos produtos nos supermercados começa em 5 de maio.

Segundo a PBH, todos os meses, mais de 275 mil famílias da capital são beneficiadas pela iniciativa que ajuda a minimizar os impactos sociais e econômicos trazidos pela pandemia. As cestas são compostas por 12 itens e os kits com oito.

Quem tiver dúvidas ou dificuldades no acesso deve entrar em contato pelos canais disponíveis no “Fale Conosco”, na plataforma cestabasica.pbh.gov.br.

Leia Mais:

Taxa de circulação do novo coronavírus não apresenta queda há quase duas semanas em BH

Em três meses, Minas registra mais de 2,6 mil casos de agressão contra crianças e adolescentes

PBH reabrirá BH Resolve na próxima segunda-feira com atendimento por agendamento; veja condições