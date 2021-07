A Prefeitura de Belo Horizonte negou ter aplicado doses vencidas da AstraZeneca, vacina contra a Covid-19, em moradores da capital. A informação rebate levantamento da Folha de São Paulo, que nesta sexta-feira (2) denunciou que 26 mil unidades fora do prazo de validade teriam sido aplicadas em todo o Brasil. Em BH, segundo o jornal, seriam 167.

De acordo com a PBH, o Executivo acompanha os processos de vacinação diariamente e, até o momento, não há suspeita de aplicação de imunizantes vencidos na cidade. O que ocorreu, diz a prefeitura, foi o registro da data de aplicação de forma incorreta no sistema do Plano Nacional de Imunização (PNI).

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que já contactou as pessoas que foram vacinadas com os lotes em questão, verificou os cartões de vacina, e não há nenhuma inconformidade”, afirmou, em nota.

Conforme dados oficiais do Ministério da Saúde, apresentados pela Folha de São Paulo, a maioria dessas unidades (70%) é do lote 4120Z005 (veja todos no fim da reportagem). Das 50 cidades com mais registros no país, oito são mineiras - a capital aparece em 18º lugar no ranking nacional. Os imunizantes expirados integram oito remessas importadas ou adquiridas por meio de um consórcio.

O lote da vacina recebida pode ser conferido na carteira individual de vacinação. O DataSUS, do Ministério da Saúde, identifica as pessoas imunizadas com um código individual, acompanhado de informações sobre idade, grupo prioritário e data da aplicação.

Já a validade consta no sistema Sage (Sala de Apoio à Gestão Estratégica), que registra os comprovantes de entrega das vacinas por estado. O jornal Folha de São Paulo cruzou as informações considerando as aplicações de todo o país até 19 de junho.

A validade dos produtos varia conforme a tecnologia e os insumos utilizados no desenvolvimento, informações analisadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para regulação dos imunizantes no país.

A AstraZeneca e a Pfizer duram até seis meses. A Janssen, com validade original definida em três meses, agora pode ficar armazenada por até 135 dias. A CoronaVac, por outro lado, pode ser guardada por até um ano.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Minas (SES) não se manifestou sobre a denúncia do jornal paulista até a publicação da matéria. Veja, abaixo, algumas cidades mineiras com doses aplicadas fora do prazo de validade, segundo a reportagem da Folha.

Belo Horizonte (18ª): 167 doses

Centralina (19ª): 143 doses

São Geraldo (21ª): 136 doses

Governador Valadares (22ª): 130 doses

Nepomuceno (31ª): 100 doses

Coronel Fabriciano (32ª): 99 doses

Patos de Minas (33ª): 92 doses

Divinópolis (47ª): 75 doses

Contagem (120ª): 33 doses

Ibirité (182ª): 20 doses

Santa Luzia (205ª): 18 doses

Nova Lima (313ª): 10 doses

Sabará (848ª): 2 doses

Vespasiano (855ª): 2 doses

Lagoa Santa (1.253ª): 1 dose

Ribeirão das Neves (1.274ª): 1 dose

Confira os lotes e suas validades:

4120Z001 - 29 de março

4120Z004 - 13 de abril

4120Z005 - 14 de abril (mais usado no país)

CTMAV501 - 30 de abril

CTMAV505 - 31 de maio

CTMAV506 - 31 de maio

CTMAV520 - 31 de maio

4120Z025 - 04 de junho

