A Prefeitura de Belo Horizonte abriu, nesta segunda-feira (8), inscrições para um curso gratuito de gastronomia com 200 vagas. Nas aulas de “Gastronomia para todos: técnica e conceitos” os estudantes poderão desenvolver técnicas gastronômicas e ser capacitados para aperfeiçoar ou ter um negócio no setor de alimentação.



Para o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Cláudio Beato, o diferencial do programa é a oportunidade de trazer, de maneira prática, atividades que podem ser desenvolvidas no dia a dia do setor, tornando o negócio mais competitivo e com diferenciais no segmento de gastronomia. “Espera-se também estimular o consumo agregando valor ao produto no tocante ao material usado, escolha de insumos e aprendizagem de novas técnicas”, completa o secretário.

As aulas acontecerão nas segundas, terças e quartas-feiras, de forma virtual, com participação e interação ao vivo entre professores e alunos. As aulas ficarão gravadas e o aluno poderá assisti-las de acordo com sua disponibilidade. O horário das turmas da manhã será de 8h às 11h e, da noite, de 19h às 22h. O curso terá início no dia 16 de novembro e terminará em 9 de dezembro de 2021. As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de novembro, no Portal da PBH.



Coordenado pelo professor e chef de cozinha, Edson Puiati, o curso conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel).



