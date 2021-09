A Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte informou, nesta quarta-feira (22), que ajuizou uma Ação Civil Pública contra a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em busca de uma solução para o despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha.

De acordo com o documento, o órgão requereu à Justiça Federal a concessão de tutela provisória de urgência para obrigar a Copasa a apresentar, no prazo de 45 dias, um Plano de Ação detalhado, com o respectivo cronograma, incluindo obras emergenciais, para que 100% do esgoto na Bacia Hidrográfica da Pampulha seja coletado e tratado, a fim de impedir a continuidade do despejo.

Além disso, "explicar, no mesmo prazo, se a anunciada distribuição de R$ 820 milhões como dividendos extraordinários aos seus acionistas comprometerá a capacidade de investimento da companhia em obras de saneamento básico na Bacia Hidrográfica da Pampulha, sob pena de multa diária de R$ 100 mil”.

Segundo a procuradoria, são necessários esforços para garantir que a população possa voltar a desfrutar a lagoa em sua total potencialidade,”diante da especial proteção constitucional conferida à ela, desde o seu reconhecimento como Patrimônio Mundial da Humanidade”.

O órgão também apontou que os resultados dos investimentos feitos pela cidade no local poderiam ser mais efetivos, caso a Copasa avançasse na universalização do esgotamento sanitário, que é de responsabilidade da companhia, de acordo com os termos do convênio firmado para concessão do serviço público de saneamento básico.

A ação ainda pede a intimação das seguintes entidades para participarem do processo: Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), Fundação Municipal de Cultura (FMC), IEPHA, IPHAN, SUDECAP, ANA, ARSAE, Escola de Engenharia da UFMG e Escola de Medicina da UFMG (Projeto Manuelzão).

O Hoje em Dia entrou em contato com a Copasa e aguarda um posicionamento.

