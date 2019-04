A Escola Municipal Imaco, localizada no bairro Funcionários, na região Centro-Sul da capital, foi revitalizada e reaberta nessa segunda-feira (15). De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a obra recebeu investimentos de R$ 900 mil. O início das aulas na instituição estão programadas para a próxima terça-feira (23).

As intervenções realizadas incluíram demolição e reconstrução das partes comprometidas, a manutenção da parte hidráulica e elétrica, a reforma dos banheiros, da cantina, das salas de aulas, de informática e de professores, a construção de rampas de acessibilidade e a revitalização do piso das salas e do jardim.

O Imaco tem 700 alunos em turmas de ensino fundamental, com crianças a partir dos seis anos, e de Educação de Jovens e Adultos, sendo cerca de 300 alunos em tempo integral.

Segundo a prefeitura, a revitalização permitirá a ampliação do programa Escola Integrada e a abertura aos finais de semana, no programa Escola Aberta. O prefeito da capital, Alexandre Kalil (PHS), visitou a instituição nessa segunda.

"Em três anos, nós já colocamos aproximadamente 20 mil alunos na escola. Essa escola passa a integrar agora o Circuito Praça da Liberdade, revitalizamos um novo bloco e, nos fins de semana, ela passa a ficar aberta para o uso dos computadores e da parte esportiva, ginásio, quadras. Esse é um equipamento importante, estamos ampliando a Escola Integrada, é um avanço considerável para cidade", declarou Kalil.

Histórico

Os alunos da Escola Municipal Imaco passaram a assistir as aulas no prédio da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Santo Antônio, desde março do ano passado, quando foram constatadas rachaduras e problemas estruturais no prédio. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil e a prefeitura deu início ao processo para a realização das obras emergenciais.

Leia mais:

Após rachaduras em prédio, aulas no Imaco são suspensas