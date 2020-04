A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu do Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (2), mais uma remessa de vacinas contra a gripe e informou que está retomando a imunização que havia sido interrompida na última terça-feira (31).

As doses estão sendo distribuídas para as unidades de saúde, hospitais e para as lojas da Drogaria Araujo. Segundo a PBH, com essa nova remessa, a capital terá aproximadamente 415 mil doses para a primeira fase da imunização.

Lembrando que nessa etapa, têm prioridade de vacinação as pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde, que totalizam cerca de 400 mil pessoas. A campanha está programada para acontecer até 22 de maio.

O Governo Federal antecipou a campanha deste ano e as doses estão sendo entregues de forma escalonada. A vacina não tem eficácia contra o Coronavírus, mas protege contra três tipos de vírus da gripe.

Cadastro para acamados

As pessoas que precisam ser vacinadas em casa pode fazer o o cadastro até 9 de maio no portal da prefeitura. A vacinação domiciliar é exclusiva para o público-alvo da campanha que não tem condições de comparecer ao Centro de Saúde.

O cadastramento pode ser feito no portal da prefeitura ou diretamente no Centro de Saúde de referência do paciente.