Depois de se manifestar durante a tarde em sua conta no Twitter reclamando do governador Romeu Zema por não ter cumprido medidas previstas para contenção da disseminação do novo coronavírus, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), revelou as ações a serem adotadas pela PBH, por meio do Decreto 17.304. A partir desta sexta-feira (20), além dos locais públicos que já haviam sido fechados, bares, restaurantes e lanchonetes terão o alvará de autorização de funcionamento suspenso por tempo indeterminado. Poderão apenas fornecer alimentação por meio de delivery, ou desde que entreguem a mesma acondicionada para consumo fora dos locais de vendas.

Também não poderão funcionar clínicas de estética e salões de beleza; academias de ginástica e clubes de lazer; shopping centers, galerias e centros de compras; parques temáticos e de lazer; cinemas, teatros; casas de festas e eventos; casas de shows e espetáculos; boates e danceterias; além da realização de feiras, congressos e seminários.

Lojas de rua; supermercados e farmácias podem manter o funcionamento normal, assim como serviços essenciais localizados nos shoppings, galerias e centros de compras.