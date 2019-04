Pessoas acamadas e residentes em casas de repouso, que estejam impossibilitadas de se locomover até os centros de saúde, já podem se cadastrar para receberem a vacina contra a gripe em casa. O registro deve ser feito até o dia 4 de maio, pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte, através do link, pelo telefone 3277-7722 ou presencialmente no centro de saúde de referência do paciente.

Em BH, a campanha de vacinação contra influenza começa na próxima quarta-feira, 10 de abril, e vai até 31 de maio. O dia "D" de Mobilização Nacional será em 4 de maio. A imunização estará disponível nos 152 centros de saúde para o público alvo, definido pelo Ministério da Saúde.

Desta forma, devem receber a dose todos aqueles acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, trabalhadores da área da saúde, professores de escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e povos indígenas.

Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento de identidade. Este ano a população da capital a ser protegida ultrapassa 870 mil pessoas e a meta é atingir 90% dessas.

Proteção

No Brasil, o período de maior circulação do vírus vai de maio até agosto. Como o organismo leva, em média, de duas a três semanas para criar os anticorpos que geram proteção contra a doença após a vacinação, o ideal é realizar a imunização antes do início do inverno, que começa em junho.

Conforme o Ministério da Saúde, a vacina é um dos métodos de proteção contra a gripe. Contudo, outros cuidados são essenciais para evitar a doença, como lavar as mãos, ter cuidado ao tossir e usar lenços descartáveis.

Veja abaixo todos os cuidados:

• Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

• Evite tocar a boca e o nariz.

• Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas.

• Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

• Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

• Mantenha hábitos saudáveis: coma bem, durma bem e faça exercícios.

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Quem apresenta os sintomas da gripe deve:

• Evitar sair de casa em período de transmissão da doença (até 7 dias após o início dos sintomas).

• Restringir ambiente de trabalho para evitar disseminação do vírus.

• Evitar aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados.

• Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.