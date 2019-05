A Prefeitura de Belo Horizonte vai contratar, temporariamente, 12 psicólogos para trabalhar em um projeto da área de gestão de pessoas que vai revisar os processos relacionados às readaptações dos servidores municipais.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira e o salário é de R$ 4.132,89, além de vale-alimentação.



A seleção vai ser feita em duas etapas com a análise do currículo e entrevista. Na primeira fase, o candidato deverá entregar um envelope, contendo a documentação exigida, nos dias 27 e 28 de maio, das 9h às 16h30, na Subsecretaria Municipal de Gestão de Pessoas, que fica na avenida Augusto de Lima, nº 30, 1º andar, no Centro.

Após a análise das informações, os aprovados serão convocados para as entrevistas.

O edital Sugesp n° 01/2019, com todas as informações sobre o processo seletivo simplificado, foi publicado nesta terça-feira, dia 21, no Diário Oficial do Município, e pode ser acessado no link.