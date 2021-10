Jogos de futebol em Belo Horizonte agora podem receber até 50% da capacidade de torcedores no estádio. A medida foi definida em reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na capital nesta quarta-feira (20), em decorrência do avanço da vacinação na cidade.

A medida anterior permitia até 40% da capacidade dos estádios. As novas regras de flexibilização serão publicadas no Diário Oficial do Município. A partir daí, os portões desses espaços ainda deixarão de ser fechados uma hora antes da partida, como acontecia na metrópole.

Para acessar as arenas, continua necessária a apresentação do cartão de vacinação com as duas doses contra a Covid-19 ou exame negativo da doença.

Representantes de Atlético, América e Cruzeiro estiveram presentes na reunião do comitê. Foi pedido para que os clubes reforcem a necessidade do uso de máscara e álcool em gel 70%. Em partidas dos clubes na capital, cenas de torcedores se aglomerando e sem o Equipamento de Proteção Individual (EPI) se tornaram frequentes.

Por fim, ficou definido que os times deverão fornecer à prefeitura nome e contato de torcedores presentes no estádio para o monitoramento pós-jogo, que será feito por amostragem. A próxima partida do Galo em casa será no domingo (24), contra a Cuiabá, pelo Brasileirão da Série A.

O América volta e encontrar o torcedor em 30 de outubro, quando recebe o Fortaleza também pela Série A do campeonato. O Cruzeiro, por sua vez, volta a jogar ao lado da torcida no dia 28 do mesmo mês, contra o Remo, pela Série B.

Leia mais:

Taxa de transmissão da Covid-19 avança pelo segundo dia consecutivo em BH

Pente-fino descobre 77 mil indícios de irregularidades em cadastros do auxílio emergencial de Minas