A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta sexta-feira (26) que vai manter a distribuição de cestas básicas e kits de higiene no mês de março. Desde o fim do ano passado, a administração municipal analisa mês a mês a continuidade do benefício, que vem sendo mantido desde então. As cestas do mês de fevereiro devem ser retiradas até domingo (28).

A medida, que já beneficiou mais de 1 milhão de pessoas na capital, foi criada como um auxílio à população mais vulnerável durante a pandemia. Entre os beneficiados com a cesta estão estudantes da rede municipal de Educação, os cadastrados do Programa Bolsa Moradia e os ambulantes

A consulta de onde retirar a cesta deve ser feita a partir da próxima sexta-feira (5), no site da prefeitura. É preciso informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula, no caso de estudantes, ou pelo cadastro, no caso dos demais públicos. A plataforma indicará a data, horário, endereço da loja e o número do voucher, que deve ser apresentado junto com documento de identificação para a retirada da cesta e do kit.

Caso o beneficiário perca o prazo estipulado no sistema, ele poderá retirar a cesta na loja indicada a partir do dia 20 até o último dia do mês corrente.

Segundo a PBH, mais de 2,87 milhões de cestas já foram distribuídas desde março do ano passado, totalizando mais de 54 mil toneladas de alimentos. Em relação aos kits de higiene, foram entregues mais de 480 mil kits.

Todas as informações sobre os beneficiários e outras dúvidas sobre a retirada das cestas e dos kits podem ser consultadas no portal da PBH.