A Secretaria Municipal de Saúde de Bonfim, na região Central de Minas, está convocano os moradores que tenham comparecido ao velório de um homem de 95 anos na cidade vizinha de Rio Manso, que procure imediatamente a Unidade Básica de Saúde para atendimento médico.

A medida foi tomada após essa morte ter sido confirmada por COVID-19, o que pode provocar a transmissão comunitária de quem esteve na cerimônia, ocorrida em 18 maio. "O óbito foi confirmado por Covid-19 e pode haver uma transmissão comunitária de quem esteve presente, por isso precisamos nos prevenir", diz o informe.

No comunicado, a secretaria reforça ainda que os velórios no município estão proibidos. "Reforçamos a informação de que está proibido os velórios no município de Bonfim, devido ao risco eminente de transmissão do vírus".

Segundo a prefeitura, a cidade registrou até o momento apenas uma morte por Covid-19. A vítima era morador que estava no exterior.