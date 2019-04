A Justiça condenou a Fundação de Assistência Médica e de Urgência (Famuc) e a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a pagarem uma indenização por danos morais de R$ 30 mil (com correção monetária) para um homem de 68 anos que fez uma vasectomia em 2007 e sofreu uma série de complicações médicas.

Conforme o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a decisão foi proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). No processo, o lanterneiro, que tinha 56 anos na época, afirmou que a operação foi realizada no dia 18 de setembro de 2007 por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante a cirurgia, ele teve a bolsa escrotal e o pênis deformados.

Se não bastasse, o quadro do homem acabou evolunido para uma síndrome de Fournier, uma infecção grave dos tecidos moles do corpo. "O autor da ação alega que, entre idas e vindas que incluíram uma cirurgia corretiva, ficou internado por quase um mês, teve sequelas também nos pés, nas virilhas e no joelho, que ficaram disformes em razão da intervenção", diz o tribunal.

Casado, pai de três filhos, o lanterneiro argumentou que ficou impedido de ter relações sexuais e de trabalhar para sustentar sua família, pois perdeu a força física. Diante disso, ele reivindicou uma indenização por danos estéticos, morais e materiais e a realização de cirurgia plástica na área genital.

Durante o andamento do processo, a Famuc argumentou que prestou toda a assistência hospitalar e que o paciente não teria apresentado qualquer evidência de imperícia, negligência ou imprudência. Já a prefeitura, alegou que não tinha responsabilidade dos fatos, alegando ainda que não é possível acumular reparações por danos morais e estético, uma vez que os resultados da cirurgia não o impossibilitariam de trabalhar.

Pedido negado na 1ª instância

Durante o julgamento do TJMG na 1ª instância, o paciente teve o pedido negado. Na época, o juiz responsável entendeu que as complicações ocorridas não estavam relacionadas à atuação do poder público municipal. A sentença teve como base a perícia, que não teria identificado negligência médica e nem incapacidade de trabalar do autor da ação.

Após o recurso do lanterneiro, o pedido de indenização foi parcialmente acatado pelo colegiado. O relator do caso, desembargador Edgard Penna Amorim, destacou que, "comprovado o fato de a infecção ter ocorrido como complicação pós-cirúrgica, deve-se reconhecer o nexo de causalidade entre a deformidade física e o serviço cirúrgico prestado pelos réus".

Porém, foi negado o pedido de indenização por danos materiais, por o paciente não ter demonstrado o prejuízo em decorrência da cirurgia, e também o pedido de uma nova cirurgia corretora, o que foi desanconselhado pela perícia por conta da possibilidade de novas complicações médicas. Os desembargadores Armando Freire e Alberto Vilas Boas acompanharam o voto do relator.

A Prefeitura de Contagem, que responde também pela Famuc, foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre a condenação.

