Para conter o avanço do novo coronavírus, a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspendeu a realização de todas as feiras livres por tempo indeterminado, inclusive das tradicionais dos bairros Eldorado, Amazonas e Nova Contagem. Essa é uma das medidas previstas no decreto de situação de emergência assinado pelo prefeito Alex de Freitas.

O decreto instala também o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Contagem COVID-19), coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, para monitoramento da emergência em saúde pública declarada. As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas e os servidores com mais de 60 anos dispensados para ficar em casa.

O texto também determina a suspensão do atendimento no Procon local, na Receita municipal e no Sine. Também estabelece o cancelamento de eventos públicos com aglomerações e recomenda a suspensão de cinemas por 15 dias.

Ficam mantidas as férias regulamentares e prêmio dos servidores da Saúde já agendadas, podendo os servidores serem convocados conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mas as cirurgias eletivas devem ser adiadas.

Leia mais:

Detran-MG suspende serviços e prioriza atendimento online por tempo indeterminado

Covid- 19: Saiba a diferença entre quarentena e isolamento

TJMG suspende expediente até dia 27; determinação afeta audiências de custódia