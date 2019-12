A Prefeitura de Contagem assinará, nesta segunda-feira (2), um convênio com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) para municipalização do Distrito Industrial Juventino Dias, também conhecido como Cidade Industrial.

De acordo com a administração pública, a municipalização dará mais autonomia à prefeitura em relação à gestão para implantação de novos empreendimentos e intervenções em diversas áreas no distrito. Atualmente, a Cidade Industrial tem 880 empresas e 116 indústrias. Além disso, a prefeitura afirma que a relação com o empresariado da região e entidades de classe será ampliada com a municipalização.

"O objetivo ainda é adequar a infraestrutura do distrito, aumentar sua atratividade e promover a competitividade industrial. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedecon) já é responsável pela gestão de cinco distritos industriais e, ao assumir a nova área, irá iniciar um trabalho de execução de um plano integrado para ações municipais, visando a garantir e buscar recursos para revitalização e modernização do distrito", afirmou a administração, em nota.

O Distrito Industrial Juventino Dias foi instituído pelo Decreto nº 770 de 1941, assinado pelo então governador de Minas Benedito Valadares, tornando-se o primeiro distrito industrial planejado da América Latina. Nele, estão instaladas indústrias do ramo metalmecânico, alimentício e têxtil, entre outras.

Dados do Distrito Industrial Juventino Dias

Área total: 4.741.854 m²

Área industrial: 1.162.194 m²

N° de empresas: 880

N° de indústrias: 116