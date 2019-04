A Prefeitura de Contagem instalou, nesta sexta-feira (12), um Posto Emergencial de Atendimento para conter o avanço da dengue na cidade. Só neste ano, já são registrados quase 100 mil casos prováveis da doença no Estado.

Em Contagem, de 1º a 8 de abril deste ano foram notificados 6.634 casos de suspeita de dengue, com 311 confirmações. No mesmo período do ano passado foram 1.274 notificações.

De acordo com a prefeitura, o posto funciona na Unidade de Pronto-Atendimento UPA JK (av. João César de Oliveira, 780 - Eldorado. A tenda, montada no estacionamento da unidade, serve como extensão de atendimento aos pacientes com suspeita de dengue.

O espaço tem capacidade para atender até 200 pessoas por dia e conta com um médico, um enfermeiro, três técnicos em enfermagem, dois auxiliares de limpeza e um porteiro. O Posto Emergencial de Atendimento é equipado com cadeiras e climatizadores e funciona de 7h às 19h.

Sentinelas

Além do posto, foram instaladas 30 Unidades Sentinelas nas oito regionais da cidade. Essas unidades também estão preparadas para atender pacientes com suspeita de dengue, que recebem hidratação e fazem exames para confirmar casos da doença.

Veja os endereços das Unidades Sentinelas:

REGIONAL INDUSTRIAL

UBS Vila São Paulo: rua Senador Lucio Bittencourt, 423, Vila São Paulo

UBS João Evangelista: rua Coronel Vicente Ferreira Carneiro, 625, Industrial

UBS Amazonas: rua Marquês do Paraná, 111, Amazonas

UBS Amazonas I: rua José Antunes, 58, Amazonas

UBS Jardim Industrial: rua Henrique Zikler, 97, Jardim Industrial

UBS Bandeirantes: rua Oito, 20, Bandeirantes

REGIONAL ELDORADO

UBS Água Branca: avenida Seis, 320, Conjunto Água Branca

UBS CSU Eldorado: rua Portugal, 50, Eldorado

UBS Parque São João: rua Sete, 54, Parque São João

REGIONAL NACIONAL

UBS Joaquim Murtinho: rua Lúcia Muniz (esquina de 1º de Maio), 476, Nacional

UBS Nacional: rua Benjamim Constant, 701, Nacional

UBS Estrela Dalva: rua Búzios, 56, Estrela Dalva

UBS Ilda Efigênia: rua das Paineiras, 20, Novo Recanto

UBS Amendoeiras: rua Seis, 52, Vale das Amendoeiras

REGIONAL PETROLÂNDIA

UR Petrolândia: rua Refinaria Duque de Caxias 297, Petrolândia

UBS Sapucaias: rua Amazonitas, 230, Sapucaias

REGIONAL RESSACA

UBS São Joaquim: rua Rubi, 83, São Joaquim

UBS Vila Pérola: rua Campina Verde, 18, Vila Pérola

UBS Morada Nova: rua José Mendes Ferreira, 102, Morada Nova

UBS Jardim Laguna: rua Bragança, 872, Jardim Laguna

REGIONAL SEDE

UBS CAD: rua Bernardo Monteiro, 135, Centro

UBS Bernardo Monteiro: rua Wilson José Bicalho, 40, Bernardo Monteiro

UBS Maria da Conceição: rua Pará de Minas, S/N, Maria da Conceição

UBS Praia: rua do Registro, 1.676, Praia

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

UBS Darcy Ribeiro: rua João Luiz de Farias, 166, Darcy Ribeiro

UBS Ipê Amarelo: rua Jequitibás, 10, Ipê Amarelo

UBS São Judas: rua VL7, S/N, Nova Contagem

UBS Estaleiro: rua Jaraguá, 336, Estaleiro



REGIONAL RIACHO

UBS Novo Riacho: rua Rio Orenoco, 457, Riacho das Pedras

UBS Flamengo: rua Monsenhor Messias, 456, Flamengo