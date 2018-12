A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, negou o aumento de tarifa solicitado pelas concessionárias do transporte público municipal. A demanda era de um acréscimo de 17%. Com isso, o preço passaria de R$ 4,05 para R$ 4,75.

A demanda do prefeito Alex de Freitas é de que, na próxima sexta-feira (4), as empresas de ônibus façam uma reunião com o Conselho Municipal de Transporte. “Não tem discussão de reajuste sem melhoria no sistema de transporte, que hoje é precário”, afirmou.

Entre as demandas está a renovação da frota, contratação de cobradores, extintos desde 2015 na cidade, e aumento no número de carros e linhas. Atualmente, mais de dois milhões de usuários transitam nos ônibus de Contagem diariamente. A frota atual é de 310 veículos, distribuídos em 48 linhas.