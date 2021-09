A Prefeitura de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai vacinar contra a Covid-19 pessoas de 20 a 22 anos a partir da próxima semana.

Veja o cronograma:

Quarta-feira (08): toda a população com 22 anos, sem comorbidades;

Quinta-feira (09: toda a população com 21 anos, sem comorbidades;

Sexta-feira (10): toda a população com 20 anos, sem comorbidades.

De acordo com a secretária de Saúde da cidade, Carina Bitarães, é importante que a população compareça nos dias agendados: “É fundamental que o público-alvo vá até uma UBS no dia informado para se proteger contra a Covid-19. Assim, a imunização na cidade segue avançando, sendo fundamental para impedir com a propagação do vírus. Não se pode esquecer de seguir com os protocolos de distanciamento físico, higienização das mãos com o álcool em gel e o uso da máscara, bem posicionada, cobrindo boca e nariz”, explicou.

No dia de receber a dose, a população deve apresentar o cartão do SUS e de vacinação; documento de identificação com foto e comprovante de residência. As unidades de saúde vão funcionar das 8h às 14h.

Veja os endereços:

UBS ÁGUIA DOURADA

Av. Márcia de Windson, 234 - Águia Dourada

UBS BARREIRINHO

Rua Adutora, 17 – Barreirinho

UBS CANOAS/CANAÃ

Rua C, 26 – Canaã

UBS CASCATA

Rua José Mateus dos Reis, 60 – Cascata

UBS CENTRAL

Rua Manoel José Campos, 40 – Centro

UBS JARDIM DAS ROSAS

Rua Mantiqueira, 301 – Jardim das Rosas

UBS MADUREIRA

Av. Madureira, 741 – Durval de Barros

UBS MARILÂNDIA

Rua São Pedro, 171 – Marilândia

UBS MONSENHOR HORTA

Av. Antônio Anacleto de Oliveira, 454 – Monsenhor Horta

UBS PALMARES A

Rua Salinas, 20 – Palmares A

UBS PARQUE ELIZABETH

Rua Princesa Izabel, 25 – Parque Elizabeth

UBS RECANTO DA LAGOA

Rua Seis, 150 – Recanto da Lagoa

UBS SOL NASCENTE (JOSÉ EGÍDIO)

Av. Dr. Paulo Souza Lima, 703 – Sol Nascente



UBSs COM HORÁRIO ESTENDIDO (8h às 17h30):

UBS BELA VISTA

Av. Marechal Hermes, S/Nº - Bela Vista

UBS CANAL

Av. Avelino Pinheiro, 256 – Canal

UBS DURVAL DE BARROS

Av. Coronel Durval de Barros, 1104 – Durval de Barros

UBS MORADA DA SERRA

Av. Minas Gerais, S/Nº – Morada da Serra

UBS NOVO HORIZONTE

Av. Altivas Caldas, 700 – Novo Horizonte

UBS PALMARES B

Rua Bela Petruschy, 621 – Palmares B

UBS VILA IDEAL

Av. Pau Brasil, 14 – Vila Ideal

UBS WASHINGTON PIRES

Rua Rui Barbosa, 71 – Washington Pires

Imunização de pessoas com comorbidades e puérperas:

A cidade também segue vacinando pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com e sem comorbidades exclusivamente na UBS Central. É importante relembrar que as pessoas com comorbidades precisam realizar um cadastro no site da prefeitura.

UBS CENTRAL:

Rua Manoel José Campos, 40 – Centro.

Documentos exigidos para pessoas com comorbidades; grávidas e puérperas com ou sem comorbidades se imunizarem:

- Laudo médico, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado, em versão original, emitido no máximo 12 meses antes da data do cadastro, e conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível; comprovando o pertencimento a um dos grupos de comorbidades, conforme descrito no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19;

As pessoas com deficiência permanente, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), devem apresentar qualquer documento que esteja de acordo ao conceito de deficiência permanente adotado pelo PNOV, como:

- Laudo médico que indique a deficiência;

- Cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência;

- Documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;

- Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.

Puérperas com comorbidades:

- A puérpera (mulheres até 45 dias após o parto independente da evolução da gestação) com comorbidade deverá comprovar a condição conforme grupo de comorbidades e também apresentar declaração de nascido vivo - DNV, certidão de nascimento ou óbito;

- Todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem os emitiu, que estará sujeita às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.

